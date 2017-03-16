Ситуація в США для України змінюється на краще, зростає готовність діяти більш рішучо

Президент України Петро Порошенко заявляє, що ситуація для України в Сполучених Штатах Америки змінюється на краще і зростає готовність США діяти рішучіше.

"Упевнений у тому, що ситуація для України в американському істеблішменті, у Білому домі, в Держдепі змінюється на краще, і я дуже радий, тому що приходить більше розуміння, приходить більше готовності рішучіше діяти на захист свободи і на захист демократії", - сказав він в інтерв'ю українським телеканалам у середу.

За словами президента, такі зміни явно розстроюють Росію.

П.Порошенко додав, що тривають інтенсивні переговори про його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.