Політика

10:21 16.03.2017

Ситуація в США для України змінюється на краще, зростає готовність діяти більш рішучо

Президент України Петро Порошенко заявляє, що ситуація для України в Сполучених Штатах Америки змінюється на краще і зростає готовність США діяти рішучіше.

"Упевнений у тому, що ситуація для України в американському істеблішменті, у Білому домі, в Держдепі змінюється на краще, і я дуже радий, тому що приходить більше розуміння, приходить більше готовності рішучіше діяти на захист свободи і на захист демократії", - сказав він в інтерв'ю українським телеканалам у середу.

За словами президента, такі зміни явно розстроюють Росію.

П.Порошенко додав, що тривають інтенсивні переговори про його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

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