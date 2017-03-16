Політика

11:00 16.03.2017

Інцидент із достроковим закриттям засідання ВР 15 березня буде розслідувано - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає неприйнятним напад народних депутатів на правоохоронців і запевнив, що інцидент із достроковим закриттям засідання парламенту в середу, 15 березня, буде розслідувано.

"Вважаю неприйнятним, коли люди з мандатом народного депутата здійснюють напад на представників українських правоохоронних органів і на українську поліцію, користуючись цією недоторканністю", - сказав спікер на пленарному засіданні в четвер.

На думку А.Парубія, такі дії принижують не лише народних депутатів і парламент, а й усю державу.

"У результаті тих подій учора відбулися інциденти в парламенті, коли я перебував на засіданні РНБО. Усі інциденти буде вивчено. І я дав доручення провести розслідування. І з питання цього розслідування я обов'язково поінформую і голів фракцій, і депутатів", - заявив голова парламенту.

Спікер також зазначив, що в середу, 15 березня, провів дві наради з головами фракцій, було досягнуто домовленості, що парламент у четвер, 16 березня, має продемонструвати якісну роботу.

Як повідомлялося, в середу, 15 березня віце-спікер ВР Оксана Сироїд оголосила ранкове засідання парламенту закритим після того, як до зали пленарних засідань увійшли люди у камуфляжній формі та попрямували до трибуни.

Перед цим три фракції ВР - "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" і Радикальної партії - закликали О.Сироїд дати можливість виступити співробітникам правоохоронних органів, що стали учасниками інциденту на блокпості в м. Слов’янську Донецької області за участю позафракційного народного депутата В.Парасюка.

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