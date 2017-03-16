Політика

12:57 16.03.2017

ВР ухвалила зміни до КПК щодо заочного засудження

Верховна Рада України ухвалила закон (№5610) про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний закон у другому читанні та в цілому підтримали 252 народні депутати на пленарному засіданні в четвер.

Текст законопроекту до другого читання на момент голосування на сайті парламенту був відсутній, народним депутатам таблицю поправок роздали перед голосуванням.

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