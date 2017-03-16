Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції до банків із російським капіталом

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій до п’яти банків із російським капіталом, повідомляє прес-служба глави держави.

"Санкції строком на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Сбербанк", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БМ Банк" у частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юрособами за межі України на користь пов'язаних із ними осіб", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, РНБО ухвалила це рішення 15 березня з урахуванням пропозицій Нацбанку України.

Президент також доручив Кабміну та Нацбанку забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій, а також невідкладно вжити заходів щодо заборони розміщення коштів держпідприємств, установ, організацій і господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, у банках, зазначених у цьому рішенні РНБО.

"Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання застосування аналогічних обмежувальних заходів до відповідних юросіб", - йдеться в повідомленні.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова. Указ набуває чинності з дня його опублікування.