Порошенко ввів у дію рішення РНБО про тимчасове припинення вантажоперевезень з ОРДЛО

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 15 березня про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року "Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України". Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.

Він набуває чинності з дня його опублікування.

Згідно з рішенням РНБО, долученим до цього указу, "тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 Мінського "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно з законодавством України, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей".

Кабінету Міністрів України доручено невідкладно вжити заходів щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей, окрім вантажів, що мають гуманітарний характер і надаються українськими і міжнародними гуманітарними організаціями.

Уряд також має забезпечити безпечне та надійне функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексів України, нейтралізацію загроз економічної безпеки України та мінімізацію їх наслідків для економіки та бюджету України, відповідно до низки раніше ухвалених рішень РНБО та указів президента.

Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції, Національній гвардії, Державній фіскальній службі України за участю Служби безпеки України невідкладно доручено забезпечити виконання цього рішення, припинивши переміщення вантажів через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей шляхами залізничного і автомобільного сполучення; створити умови для залучення громадськості до контролю за реалізацією заходів, передбачених цим рішенням; а також вжити додаткових заходів щодо зміцнення громадської безпеки, протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.

Крім того, цим рішенням пропонується керівництву антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях вжити вичерпних заходів щодо нейтралізації можливих збройних провокацій.