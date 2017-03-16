Народні депутати схвалили створення Єдиного реєстру військовозобов'язаних в Україні

Верховна Рада підтримала створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний законопроект про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних (№2504а-д) у другому читанні та в цілому підтримали 236 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Закон регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Згідно з ухваленим законом, Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних - це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов'язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Реєстр вестимуть в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні та службові дані всіх військовозобов'язаних. Для ведення реєстру застосовуватимуть системні класифікатори, розроблені розпорядником реєстру (Генштабом). Власником реєстру буде Міністерство оборони України, а розпорядником - Генеральний штаб ЗСУ.

Міноборони затверджуватиме порядок ведення реєстру. У цьому порядку буде встановлено процедури збирання, зберігання, обробки, використання відомостей про військовозобов'язаних. Генштаб як розпорядник оброблятиме інформацію про військовозобов'язаних від імені власника реєстру.

У законі також прописані повноваження Генштабу в цій сфері.

Для створення реєстру між власником реєстру та розробником укладається договір, обов'язковою умовою якого є повне набуття державою майнових прав інтелектуальної власності на створений реєстр. Для формування бази даних реєстру Центральна виборча комісія одноразово подає володільцю реєстру (Міністерству оборони України) персональні дані щодо всіх громадян віком від 18 до 60 років. Відомості про громадян, які не є військовозобов'язаними, згідно із законом, будуть знищені суб'єктами реєстру в порядку, який затвердить Міноборони.

Органами адміністрування реєстру будуть обласні військові комісаріати та оперативні командування. Вести реєстр у районах і містах будуть районні і міські військові комісаріати. До реєстру вноситимуть персональні та службові дані військовозобов'язаних (призовників), їхня згода на обробку таких даних не потрібна, згідно із законом. При цьому військовозобов'язані мають право отримувати інформацію про своє включення до реєстру, про відомості про себе, внесені до реєстру, а також звертатися до розпорядника реєстру із заявою про виправлення недостовірних відомостей про себе.

Основними завданнями реєстру, зокрема, є ведення військового обліку громадян, планування та виконання заходів з мобілізації, призову на строкову службу, а також прийняття за контрактом. Згідно із законом, внесення відомостей про військовозобов'язаних незалежно від місця їх проживання або перебування буде обов'язковим. Він також гарантує, що внесення інформації до реєстру буде одноразовим, а бази даних реєстру будуть захищені від несанкціонованого доступу або зловживання доступом.