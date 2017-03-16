Політика

14:46 16.03.2017

Повторна експертиза підтвердила достовірність підписів Охендовського в "амбарній книзі" Партії регіонів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримало результати повторної почеркознавчої експертизи "амбарної книги" Партії регіонів, що свідчать про достовірність підписів і записів голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, повідомляє прес-служба НАБУ.

"Підписи голови ЦВК у так званій амбарній книзі Партії регіонів є достовірними. Про це свідчать результати почеркознавчої експертизи, здійсненої комісією у складі експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.Бокаріуса та Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України", - йдеться в повідомленні.

Такі висновки НАБУ отримало 15 березня.

Експертиза, зокрема, підтвердила, що чотири підписи і три записи зроблені власноруч головою ЦВК.

"Таким чином, достовірність підписів голови ЦВК у так званій амбарній книзі Партії регіонів підтверджено вдруге: вперше це зробили експерти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України", - зазначили у бюро.

Раніше про результати повторної почеркознавчої експертизи агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело.

Як повідомлялося, 13 грудня 2016 року М.Охендовському в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру в кримінальному провадженні про так звану чорну бухгалтерію Партії регіонів. Його підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 і ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабарів у великих і особливо великих розмірах особою, що займає особливо відповідальне становище).

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, становить близько $161,7 тис., що в еквіваленті за курсом Національного банку України на момент скоєння злочинів становило майже 1,29 млн грн.

21 грудня Солом’янський райсуд Києва обрав М.Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може покидати територію України лише з дозволу слідчого.

Суд відмовився відстороняти М.Охендовського від посади голови ЦВК.

Наприкінці грудня НАБУ оприлюднило результати (фотокопію) почеркознавчої експертизи "амбарної книги" Партії регіонів, що свідчать про достовірність підписів М.Охендовського.

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