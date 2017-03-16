Політика

14:47 16.03.2017

Генпрокуратура дасть оцінку діям у сесійній залі ВР 15 березня - Луценко

Генеральна прокуратура України дасть оцінку діям у сесійній залі парламенту 15 березня, коли до зали засідань зайшли чотири правоохоронці в камуфляжі, а депутати після закриття засідання провели "збори народних депутатів".

"Якщо буде таке звернення, то його буде розглянуто, і в рамках компетенції Генеральної прокуратури ми дамо оцінку", - сказав генеральний прокурор України Юрій Луценко журналістам у четвер у кулуарах парламенту.

Він додав: "Наскільки мені відомо, працівники поліції з'явилися за трибуною Верховної Ради після закриття сесійного засідання. Це за попередньою інформацією, яку я отримав від депутатів, і якщо це виявиться правдивим, то, очевидно, є порушення регламенту, але чи є порушення закону - подивимося".

Як повідомлялося, в середу, 15 березня віце-спікер ВР Оксана Сироїд оголосила ранкове засідання парламенту закритим після того, як до зали пленарних засідань увійшли люди у камуфляжній формі та попрямували до трибуни.

Перед цим три фракції ВР - "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" і Радикальної партії - закликали О.Сироїд дати можливість виступити співробітникам правоохоронних органів, що стали учасниками інциденту на блокпості в м. Слов’янську Донецької області за участю позафракційного народного депутата В.Парасюка.

О.Сироїд звернулася до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури з проханням розслідувати цей інцидент.

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