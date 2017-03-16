Політика

16:38 16.03.2017

"Мовний закон Колесніченка-Ківалова" необхідно скасувати й ухвалити закон про державну мову - Кириленко

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко вважає, що закон "Про засади державної мовної політики" (так званий "закон Колесніченка-Ківалова") блокує розвиток української мови, тому його потрібно швидше скасувати й ухвалити закон "Про державну мову".

Віце-прем'єр на своїй сторінці в мікроблозі Twitter написав, що закон про українські квоти на телебаченні - ще "один важливий крок на шляху деколонізації".

При цьому він вважає, що розвиток державної мови системно блокує "мовний закон Колесніченка-Ківалова".

"Тому так званий чинний мовний закон треба швидше скасувати, а новий закон про державну мову швидше ухвалити. Інших ефективних варіантів немає", - написав В. Кириленко.

Як повідомлялося, 16 березня Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні.

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