З'їзд "БПП" відбудеться в п'ятницю

З'їзд партії "Блок Петра Порошенка «Солідарність»" відбудеться 17 березня, повідомила народний депутат України (фракція "Блок Петра Порошенка") Ірина Фріз.

"З'їзд "Блоку Петра Порошенка" відбудеться завтра, присвячено його буде одному питанню - участі партії "Блок Петра Порошенка" у виборах до регіональних громад", - повідомила І. Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Відповідаючи на уточнювальне питання, парламентарка зазначила, що ніяких інших питань з'їзд не розглядатиме.

Як повідомлялося, 14 лютого Центральна виборча комісія України (ЦВК) призначила на 30 квітня 2017 року перші місцеві вибори в семи об'єднаних територіальних громадах і п'яти областях.

ЦВК оголосила з 11 березня початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад цих об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.