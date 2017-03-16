Рада посилила відповідальність військових за порушення на службі та ввела адмінвідповідальність за "самоволку"

Верховна Рада України посилила адміністративну відповідальність військовослужбовців за правопорушення під час служби, вчинені в особливий період, а також кримінальну відповідальність за деякі злочини військовослужбовців.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний закон №5112 "Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб" у другому читанні та загалом підтримали 229 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Народні депутати, зокрема внесли зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і розширили перелік можливих санкцій щодо військовослужбовців за відмову виконувати законні вимоги командира (начальника). Тепер це буде не лише арешт з утриманням на гауптвахті, а й штраф.

Військовослужбовцю або військовозобов'язаному резервісту, які самовільно полишили військову частину або місце несення служби військовослужбовцю (за винятком термінової служби), під час проходження зборів загрожує штраф від 70 до 145 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1190 до 2465 грн) або арешт з утриманням на гауптвахті до 7 діб. Така ж відповідальність загрожує за неявку вчасно без поважних причин на військову службу в разі призначення або переведення, нез'явлення з відрядження або лікувального установі. Раніше за "самоволку" для військових не строкової служби, військовозобов'язаних та резервістів відповідальність не передбачалася.

За необережне знищення або пошкодження зброї, боєприпасів тепер передбачена відповідальність не лише у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті, але також можливий штраф від 70 до 145 неоподатковуваних мінімумів (від 1190 до 2465 грн) Зараз передбачено арешт з утриманням на гауптвахті до 10 діб.

Водночас такі дії в умовах особливого періоду призводять до накладення штрафу від 145 до 285 неоподатковуваних мінімумів (від 2465 до 4845 грн) або арешт з утриманням на гауптвахті від 7 до 10 діб.

Зловживання владою або службовим становищем військовою службовою особою, зокрема незаконне використання транспортних засобів, споруд, іншого майна в особливий період, тягнуть за собою штраф 145 - 285 неоподатковуваних мінімумів (від 2465 до 4845 грн) або арешт з утриманням на гауптвахті від 7 до 10 діб. У цій нормі йдеться про військових начальників або військовослужбовців, служба яких пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків.

Аналогічна відповідальність передбачена і за перевищення влади або службових повноважень військовою службовою особою, недбале ставлення до військової служби, бездіяльність військової влади, порушення правил несення бойового чергування, прикордонної служби, порушення правил поводження зі зброєю, а також речовинами і предметами підвищеної небезпеки для оточення в умовах особливого періоду.

Крім того, у законі прописано порядок відбування арешту з утриманням на гауптвахті.

Парламентарії також посилили кримінальну відповідальність за злочини на час військової служби.

Недбале ставлення до служби військового службової особи, якщо це завдало значної шкоди, каратиметься штрафом від 285 до 325 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4845 до 5525 грн) або службовим обмеженням на строк до 2 років або позбавленням волі до 3 років.

Тепер, згідно з Кримінальним кодексом України, бездіяльність військової влади, зокрема умисне неприпинення злочину, що вчиняє підлеглий, якщо це завдало значної шкоди, загрожує штраф 325 - 385 неоподатковуваних мінімумів (від 5525 до 6545 грн), службове обмеження до 2 років або позбавлення волі до 3 років.

Водночас народні депутати закріпили у законі про дисциплінарний статут Збройних сил України, що військова дисципліна зобов'язує військовослужбовців не вживати під час проходження служби наркотичних засобів, психотропних речовин, а також спиртні напої під час виконання обов'язків військової служби.