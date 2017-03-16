Політика

17:13 16.03.2017

Антикорупційний комітет Ради рекомендував кандидатури Брауна і Сторча на посаду аудитора НАБУ

Комітет з питань протидії та запобігання корупції Верховної Ради України рекомендував парламенту кандидатури Найджела Брауна і Роберта Сторча на посаду незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в засіданні комітету в четвер удень взяли участь 13 із 24 членів комітету. Засідання комітету тривало близько 30 хвилин. Керівник комітету Єгор Соболєв не брав участі в обговоренні, прийшов на засідання пізніше.

Є. Соболєв наголосив, що засідання не повинно було проводитися, оскільки, про проведення засідання знала лише частина членів комітету. Він також нагадав, що особисто, як голова комітету, призначав засідання на 17 березня.

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