У Франції занепокоєні рішенням України припинити вантажоперевезення в ОРДЛО

У Міністерстві закордонних справ Франції занепокоєні рішенням української влади заборонити перевезення вантажів через лінію розмежування на сході України.

"Франція дуже стурбована рішенням українського уряду, прийнятим 15 березня, накласти тимчасову заборону на перевезення вантажів на схід країни. Ми закликаємо українську владу продовжувати свої зусилля щодо зняття блокади залізничних шляхів за всією лінією зіткнення", - йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті МЗС Франції в четвер.

У заяві наголошується, що Франція стурбована останніми подіями на сході України, "які не перебувають у площині реалізації мінських домовленостей". "Напруженість посилюється в зв'язку з нещодавнім рішенням російської влади визнати офіційні документи, видані владою де-факто в східній частині України, а також незаконним відчуженням українських підприємств у деяких районах Донецької і Луганської областей", - зазначають у МЗС.

Франція закликає російську та українську владу зосередити всі свої зусилля на реалізації Мінських домовленостей "без попередніх умов".

Як повідомлялося, раніше в четвер президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 15 березня про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

Згідно з рішенням РНБО, "тимчасово, до реалізації пп.1 і 2 Мінського "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування у відповідності із законодавством України, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей".

Кабінету Міністрів України доручено невідкладно вжити заходів щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення, окрім вантажів, що мають гуманітарний характер. Уряду також належить забезпечити безпечне і надійне функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексів України, нейтралізацію загроз економічної безпеки України та мінімізацію їх наслідків для економіки і бюджету України.