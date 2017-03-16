Посол США закликає до прозорого аудиту НАБУ, ефективного розслідування справи голови ДФС і е-декларацій чиновників

Посол США в Україні Марі Йованович закликає провести незалежний прозорий аудит Національного антикорупційного бюро, розслідувати справу голови Державної фіскальної служби Романа Насірова за найвищими стандартами і провести розслідування стосовно чиновників, які задекларували занадто високі доходи.

"Важливо, щоб уряд гарантував прозорий аудит Національного антикорупційного бюро України", - сказала вона, виступаючи на Dragon Capital Ukraine Investor Conference в Києві в четвер.

М. Йованович зазначила, що США стежать за справою відстороненого голови ДФС Р. Насірова. За її словами, важливо, щоб розслідування та судовий розгляд цієї справи відбувалися у відповідності до найвищих стандартів.

Посол США зазначила, що очікує від Верховної Ради створення спеціалізованого антикорупційного суду, надання НАБУ можливості прослуховування для розслідування тих чи інших справ. Дипломат зазначила, що необхідно провести розслідування стосовно тих українських чиновників, які задекларували великі кошти порівняно з їхніми зарплатами.

М. Йованович також відзначила важливість проведення успішної приватизації в Україні серйозних державних підприємств, що надасть сигнал інвесторам і поштовху до розвитку України, а для підприємств, які не можуть бути приватизовані, за її словами, важливо мати хороше корпоративне управління. Крім того, вона зазначила, що в питанні ринку землі в Україні потрібно розробити такі правила, за якими можна було б купувати і продавати землю і щоб це забезпечило її монетизацію.

Посол США переконана, що найкращим захистом для України від зовнішньої агресії є продовження реформ і демонстрація всьому світу, що Україна є прибічницею курсу на європейські цінності.