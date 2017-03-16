У "БПП" вимагають від Парубія розглянути в четвер обрання аудитора НАБУ, у Раді заблоковано трибуну

У парламентській фракції "Блок Петра Порошенка" зажадали винести в четвер на розгляд народних депутатів питання призначення члена комісії зовнішнього контролю на проведення незалежної оцінки НАБУ (незалежного аудитора Бюро).

"Ми вимагаємо від голови Верховної Ради ... включити до порядку денного розгляд цього питання", - заявив народний депутат із "БПП" Іван Мельничук з трибуни під час вечірнього пленарного засідання парламенту в четвер.

За його словами, глава парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв відмовився провести засідання на вимогу більшості членів комітету.

"Сьогодні більшістю комітету з протидії корупції було зібрано комітет, за процедурою ad hoc був призначений головуючий, який провів це засідання, на якому ми вирішили... розглянути ці дві кандидатури і прийняти рішення як стосовно одного, так і стосовно другого, - сказав І. Мельничук.

Після цієї заяви трибуну Верховної Ради заблокували народні депутати з "Самопомочі", "Радикальної партії", а також міжфракційного об'єднання "Єврооптимісти", серед яких, зокрема, представники фракції "Блок Петра Порошенка".

Голова Верхової Ради Андрій Парубій оголосив перерву в засіданні парламенту до 17.30 заявив, що на розгляд народних депутатів буде винесено питання обрання аудитора НАБУ від Верховної Ради.

Як повідомлялося, раніше в четвер Комітет з питань протидії та запобігання корупції Верховної Ради України рекомендував парламенту кандидатури Найджела Брауна і Роберта Сторча на посаду незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

У засіданні комітету в четвер удень взяли участь 13 з 24 членів комітету. Засідання комітету тривало близько 30 хвилин. Керівник комітету Єгор Соболєв не брав участі в обговоренні, прийшов на засідання пізніше.

Є. Соболєв наголосив, що засідання не повинно було проводитися, оскільки про нього знала лише частина членів комітету. Він також нагадав, що особисто, як голова комітету, призначав засідання на 17 березня.