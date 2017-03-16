Політика

18:16 16.03.2017

Гройсмана ждут в Израиле в мае - посол

Визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль состоится в середине мая, сообщил посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски.

"Визит состоится в середине мая", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

Посол напомнил, что еще недавно между государствами был дипломатический конфликт. "Мы были разочарованы тем, как голосовала Украина в Совете Безопасности ООН, но тем не менее мы продолжаем двигаться вперед и обсуждаем визит премьер-министра", - отметил Э.Белоцерковски.

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