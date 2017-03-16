Гройсмана очікують в Ізраїлі у травні

Візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю відбудеться в середині травня, повідомив посол держави Ізраїль в Україні Еліав Білоцерковський.

"Візит відбудеться в середині травня", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Києві в четвер.

Посол нагадав, що ще недавно між державами був дипломатичний конфлікт. "Ми були розчаровані тим, як голосувала Україна в Раді Безпеки ООН, проте ми продовжуємо рухатися вперед і обговорюємо візит прем'єр-міністра", - зазначив Е. Білоцерковський.