Політика

18:49 16.03.2017

Гройсмана очікують в Ізраїлі у травні

Візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю відбудеться в середині травня, повідомив посол держави Ізраїль в Україні Еліав Білоцерковський.

"Візит відбудеться в середині травня", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Києві в четвер.

Посол нагадав, що ще недавно між державами був дипломатичний конфлікт. "Ми були розчаровані тим, як голосувала Україна в Раді Безпеки ООН, проте ми продовжуємо рухатися вперед і обговорюємо візит прем'єр-міністра", - зазначив Е. Білоцерковський.

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