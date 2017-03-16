Політика

18:50 16.03.2017

Кабмін призначив першим заступником міністра закордонних справ Пристайка

Кабінет Міністрів України призначив Вадима Пристайка на посаду першого заступника міністра закордонних справ України, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Кабмін призначив Пристайка першим заступником", - сказав П. Розенко.

47-річний В. Пристайко з 2014 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ - керівника апарату, з 1 січня цю посаду відповідно до закону "Про державну службу" було ліквідовано.

У 2009-2012 рр. він обіймав посаду радника-посланника, заступника керівника місії посольства України в США.

У 2012-2014 рр. В. Пристайко був послом України в Канаді.

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