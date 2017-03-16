Савченко написала Порошенку відкритого листа із закликом звільнити політв'язнів у РФ і утримуваних в ОРДЛО

Позафракційний народний депутат Надія Савченко направила президенту України Петру Порошенку відкритого листа із закликом розпочати дії, спрямовані на звільнення незаконно утримуваних у Росії українців-політв'язнів і заручників на тимчасово підконтрольних територіях Донбасу.

"На окупованих територіях знайдено 54 українських військовополонених. На території РФ перебувають 44 політв'язні. Президент нічого не робить для їх визволення, а нам ще шукати тих, хто вважається безвісти зниклими. Сьогодні направила відкритого листа президенту України", - написала Н.Савченко в своїй сторінці у Facebook.

Вона також опублікувала текст самого листа, в якому також опубліковані списки політв'язнів у РФ і полонених в ОРДЛО українців.