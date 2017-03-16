Позов до Міжнародного суду ООН є першим кроком України для притягнення до відповідальності Росії

Президент України Петро Порошенко зазначає, що позов до Міжнародного суду ООН (Гаага) став першим кроком Києва для притягнення до відповідальності Росії за злочини, які були скоєні нею проти українських громадян в анексованому Криму та на Донбасі й завдання української сторони - переконливо усе довести та притягнути Москву до відповідальності.

"У Міжнародному суді ООН вся наша команда бореться за справедливе покарання тих, хто винен у смерті тисяч у результаті терористичних атак на українському Донбасі; хто постачав танки, сучасну артилерію, системи залпового вогню, броньовані машини, боєприпаси, ракети, якими обстрілювали Авдіївку, Краматорськ, Маріуполь, цивільний автобус у Волновасі, збивали МН-17", - зазначив П. Порошенко під час зустрічі з керівництвом української делегації на слуханнях у суді в Гаазі в четвер, повідомляє прес-служба глави держави.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, міністром юстиції Павлом Петренком, генеральним прокурором Юрієм Луценком і керівником СБУ Василем Грицаком президент України подякував за кількамісячну роботу найкращих юристів із МЗС, Мін'юсту, Генпрокуратури і фахівців Генштабу Міноборони з підготовки позову України.

"На жаль, це справа не швидка і це триватиме навіть не місяці, а роки, але ми очікуємо, що будуть вжиті відповідні заходи, що нададуть можливість принаймні унеможливити нові поставки зброї, терористів", - зазначив П. Порошенко.

Глава держави наголосив, що Україна вимагає зобов'язати Росію закрити неконтрольовану ділянку кордону і припинити всі поставки зброї, техніки, грошей терористам на Донбас, а також підготовку на території РФ і постачання до України бойовиків, які беруть участь у терористичних актах проти мирного населення.

Українська сторона наполягає на припиненні окупантами утисків українців і представників кримськотатарського народу в Криму, а також зупинити зникнення кримських татар і розслідувати справи, відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і припинити дію встановлених обмежень щодо здобуття в Криму освіти українською мовою.

"Я - реаліст і не маю жодних ілюзій щодо позиції Росії та її можливих кроків. Але ми маємо виходити з того, що на нас відповідальність із об'єднання зусиль усього світу, щоб переконливо довести і залучити Росію до відповідальності", - наголосив П. Порошенко.