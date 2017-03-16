Політика

19:48 16.03.2017

Європарламент підтвердив, що ЄС ніколи не визнає спроби анексії Криму Росією

У Міністерстві закордонних справ України підтримують ухвалення Європейським парламентом 16 березня резолюції щодо українських в'язнів у Російської Федерації і ситуації в Криму.

"Цим рішенням законодавчий орган Європейського Союзу ще раз підтвердив беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах і дав чіткий сигнал Російській Федерації, що її спробу анексії Криму ніколи не буде визнано ЄС та його державами-членами", - йдеться в оприлюдненому в четвер коментарі МЗС України.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Європарламент також комплексно і об'єктивно навів факти масштабних і тяжких злочинів російської окупаційної влади та порушень прав людини.

У МЗС нагадали, що Європейський парламент у черговий раз висловив вимогу до Росії негайно звільнити всіх громадян України, які незаконно утримуються на території РФ і окупованого Криму, і припинити подальші переслідування українців.

"Вітаємо також чіткий акцент європейських парламентарів на тому, що санкції, введені проти держави-окупанта за спробу анексії невід'ємної частини України, можуть бути скасовані лише після відновлення суверенітету України над Кримським півостровом, а також заклик до розширення персональних санкцій проти осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини", - йдеться в коментарі.

В українському дипломатичному відомстві зазначили, що Європарламент підтримав позов проти РФ у Міжнародному суді ООН про відповідальність Росії за підтримку тероризму на сході України та акти дискримінації етнічних українців і кримських татар на території окупованого Криму.

"Як знак повної відданості міжнародному праву та одностайності з Україною у протидії російській агресії сприймаємо висловлену в резолюції підтримку ініціатив нашої держави про початок міжнародного переговорного формату про деокупації Криму за участю ЄС. Російська Федерація має негайно звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України на території окупованого Криму та на території РФ, припинити агресію і відновити повагу до міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошують у МЗС.

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