Політика

09:36 17.03.2017

Перемога партії Рютте є прикладом усім демократіям, як перемогти популізм - Порошенко

Президент України Петро Порошенко вітає прем'єр-міністра Нідерландів із перемогою його партії "Народна партія за свободу і демократію" на парламентських виборах у цій країні.

"Вітаю прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з перемогою на парламентських виборах. Приклад для всіх демократій, як перемогти популізм", - йдеться в мікроблозі Twitter П.Порошенка в четвер.

"Сподіваюся на лідерство в завершенні ратифікації угоди про асоціацію", - зазначив глава Української держави.

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Нідерландах перемогу здобула партія нинішнього прем'єр-міністра Марка Рютте "Народна партія за свободу і демократію".

Лідер ультраправої нідерландської "Партії свободи" Герт Вілдерс визнав, що його партія зазнала поразки.

Прем'єр-міністр М.Рютте, який переміг на виборах, подякував своїм прибічникам за те, що вони на виборах проголосували "проти популізму".

"Це був той вечір, коли Нідерланди після Brexit і виборів у США сказали "стоп" шкідливому виду популізму", - сказав прем'єр Нідерландів.

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