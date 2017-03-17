Глава МЗС України відклав візит до Грузії за рекомендацією лікарів

Візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Грузії, запланований на п'ятницю, відкладено у зв'язку зі станом його здоров'я, повідомив журналістам український посол у Тбілісі Ігор Долгов у п'ятницю.

"Ми отримали з Києва офіційне комюніке і звернулися до МЗС Грузії з проханням перенести візит міністра П. Клімкіна на пізніше. Павло Клімкін дослухався до суворих рекомендацій лікарів і протягом найближчих днів відмовиться від активності. Візит відбудеться найближчим часом", - сказав посол.

Він зазначив, що міністр особливо зацікавлений в огляді лінії окупації в Грузії.