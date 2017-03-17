Політика

10:34 17.03.2017

Глава МЗС України відклав візит до Грузії за рекомендацією лікарів

Візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Грузії, запланований на п'ятницю, відкладено у зв'язку зі станом його здоров'я, повідомив журналістам український посол у Тбілісі Ігор Долгов у п'ятницю.

"Ми отримали з Києва офіційне комюніке і звернулися до МЗС Грузії з проханням перенести візит міністра П. Клімкіна на пізніше. Павло Клімкін дослухався до суворих рекомендацій лікарів і протягом найближчих днів відмовиться від активності. Візит відбудеться найближчим часом", - сказав посол.

Він зазначив, що міністр особливо зацікавлений в огляді лінії окупації в Грузії.

ВАЖЛИВЕ

Перемога партії Рютте є прикладом усім демократіям, як перемогти популізм - Порошенко

Європарламент підтвердив, що ЄС ніколи не визнає спроби анексії Криму Росією

Савченко написала Порошенку відкритого листа із закликом звільнити політв'язнів у РФ і утримуваних в ОРДЛО

У "БПП" вимагають від Парубія розглянути в четвер обрання аудитора НАБУ, у Раді заблоковано трибуну

"Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус" об'єднають зусилля для розбудови національної Української держави - маніфест

ОСТАННЄ

Необхідно пам'ятати історію Української Центральної Ради та розуміти важливість відстоювання власної незалежності - Гройсман

США стежать за блокадою Донбасу і сподіваються на мирне врегулювання

Позов до Міжнародного суду ООН є першим кроком України для притягнення до відповідальності Росії

Кабмін призначив першим заступником міністра закордонних справ Пристайка

Гройсмана очікують в Ізраїлі у травні

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
женские кроссовки
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА