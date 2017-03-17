США стежать за блокадою Донбасу і сподіваються на мирне врегулювання

У Вашингтоні уважно відстежують ситуацію, пов'язану з транспортною блокадою Донбасу з боку української влади, та розраховують на її мирне врегулювання.

"Ми уважно стежимо за цією блокадою", - сказав в. о. офіційного представника держдепартаменту Марк Тонер під час телефонного брифінгу.

Він висловив сподівання, що ситуацію вдасться "врегулювати мирно".

Відповідаючи на запитання про те, як нинішня ситуація може позначитися на реалізації Мінських домовленостей, М.Тонер сказав: "Це може мати потенційно небезпечні наслідки. Тому ми хочемо, щоб ситуацію було врегульовано".

Він порекомендував по подальші коментарі звертатися до уряду України, а також запевнив, що США "підтримують територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах".