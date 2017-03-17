Політика

10:39 17.03.2017

Необхідно пам'ятати історію Української Центральної Ради та розуміти важливість відстоювання власної незалежності - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман з нагоди 100-річчя створення Центральної Ради заявив про необхідність пам'ятати історію Української Центральної Ради, щоб розуміти важливість відстоювання власної незалежності.

Прем'єр на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю написав, що рівно 100 років тому було утворено Українську Центральну Раду - перший офіційний уряд, що добився визнання права українського народу на власну державу.

"Ми пам'ятаємо, у яких складних умовах довелося здійснювати зміни УЦР, і сьогодні дуже важливо пам'ятати історію, яка вчить нас, наскільки важливо постійно відстоювати власну незалежність", - написав В. Гройсман.

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС України відклав візит до Грузії за рекомендацією лікарів

Перемога партії Рютте є прикладом усім демократіям, як перемогти популізм - Порошенко

Європарламент підтвердив, що ЄС ніколи не визнає спроби анексії Криму Росією

Савченко написала Порошенку відкритого листа із закликом звільнити політв'язнів у РФ і утримуваних в ОРДЛО

У "БПП" вимагають від Парубія розглянути в четвер обрання аудитора НАБУ, у Раді заблоковано трибуну

ОСТАННЄ

США стежать за блокадою Донбасу і сподіваються на мирне врегулювання

Позов до Міжнародного суду ООН є першим кроком України для притягнення до відповідальності Росії

Кабмін призначив першим заступником міністра закордонних справ Пристайка

Гройсмана очікують в Ізраїлі у травні

Посол США закликає до прозорого аудиту НАБУ, ефективного розслідування справи голови ДФС і е-декларацій чиновників

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на отбойные молотки на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА