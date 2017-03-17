Необхідно пам'ятати історію Української Центральної Ради та розуміти важливість відстоювання власної незалежності - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман з нагоди 100-річчя створення Центральної Ради заявив про необхідність пам'ятати історію Української Центральної Ради, щоб розуміти важливість відстоювання власної незалежності.

Прем'єр на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю написав, що рівно 100 років тому було утворено Українську Центральну Раду - перший офіційний уряд, що добився визнання права українського народу на власну державу.

"Ми пам'ятаємо, у яких складних умовах довелося здійснювати зміни УЦР, і сьогодні дуже важливо пам'ятати історію, яка вчить нас, наскільки важливо постійно відстоювати власну незалежність", - написав В. Гройсман.