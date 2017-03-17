Порошенко знову заявляє, що не підтримує ідеї дострокових парламентських виборів

Президент України Петро Порошенко знову наголошує, що не підтримує проведення в країні дострокових виборів до Верховної Ради.

"Оскільки, відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає президент України, хочу ще раз наголосити: дострокові парламентські вибори, в яких передусім зацікавлена Росія, я не підтримую, а отже, їх не буде", - сказав П.Порошенко в п'ятницю вранці, виступаючи з нагоди початку святкування 100-річчя подій Української революції 1917-1921 рр. у Національному музеї історії України.

Він нагадав, що як президент пройшов свій "екватор", а парламент до нього наближається і, по суті, не так вже багато часу до планових виборів. "У нас є два роки для того, щоб на основі досягнутої макрофінансової та макроекономічної стабілізації утримати і прискорити відновлення економічного зростання, зробити перші результати реформ відчутними для ширшого кола українців", - зазначив глава держави.

П.Порошенко наголосив, що ніколи не погодиться на наполегливо пропонований владі опозиційними силами формат протистояння "на взаємне знищення".

"Опозиція пропонує, я б навіть сказав, нав'язує владі формат війни на взаємне знищення. Я ніколи не погоджуся на таку пропозицію. Усередині країни для мене всі політичні сили - незалежно від того, при владі вони чи в опозиції, - є партнерами в розвитку незалежної, європейської, демократичної країни", - запевнив він.

Як повідомлялося, 15 березня в інтерв'ю українським телеканалам П.Порошенко заявив, що наступні парламентські вибори в Україні мають відбутися в 2019 році. "Парламент має провести свої чергові парламентські вибори в 2019 році", - сказав президент.

За його словами, Україна має використати час без виборів на впровадження необхідних реформ у країні. "Оскільки відповідно до Конституції рішення про дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає виключно президент України, я хочу заспокоїти цих опозиціонерів і зазначити, що ніяких дострокових парламентських виборів, в яких зацікавлена Росія, яка зацікавлена в дестабілізації ситуації, я їм не подарую", - наголосив глава держави.