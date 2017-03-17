Прем'єр-міністр України не виключає прийняття додаткових механізмів для реалізації рішення РНБО щодо Донбасу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів України розглядає необхідність прийняття додаткових механізмів для реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо припинення переміщення товарів через лінію зіткнення на Донбасі, однак на сьогодні їх вистачає.

"Ми вчора отримали рішення РНБО, над ним працюємо для того, щоб подивитися, які ще механізми потрібно запровадити, але на сьогодні їх, у принципі, достатньо", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Як повідомлялося, 16 березня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО України від 15 березня про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях.