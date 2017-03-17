Сценарій інтеграції "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії не розглядається - Пєсков

У Кремлі заявляють, що не розглядають сценарію щодо інтеграції "ДНР" і "ЛНР" до складу Російської Федерації.

"Таких сценаріїв, якихось писаних, немає", - сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в п'ятницю.

"Ви знаєте, що точаться різні дискусії. Ви знаєте настрій, який неодноразово озвучували представники Донбасу. Але ніяких писаних сценаріїв із цього приводу немає", - наголосив прес-секретар.

Саме тому, за його словами, в Росії "уважно спостерігають за тим, як країна (Україна) свідомо відторгає від себе величезний регіон".

"Це безпрецедентна ситуація, коли сама країна відторгає від себе регіони, свідомо підриває свою територіальну цілісність", - сказав Д.Пєсков.

Водночас, зазначив він, "це не означає, що мільйони людей мають існувати без будь-якої допомоги". "У цьому випадку Росія не може залишити їх (жителів Донбасу - ІФ) без гуманітарної допомоги, без гуманітарного сприяння", - наголосив прес-секретар.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не мають наміру в Москві відмовлятися від визнання паспортів самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", і чи не вважають, що настав час для цього, Д.Пєсков сказав: "Ні, не вважають. Цей захід дійсно вимушений, і Москва насамперед керувалася гуманітарними міркуваннями".

Як зазначив прес-секретар глави держави, "те, як розвивається, на наш жаль, ситуація, демонструє правоту рішень, які ухвалювали в цьому руслі".