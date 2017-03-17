Політика

14:14 17.03.2017

Сценарій інтеграції "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії не розглядається - Пєсков

У Кремлі заявляють, що не розглядають сценарію щодо інтеграції "ДНР" і "ЛНР" до складу Російської Федерації.

"Таких сценаріїв, якихось писаних, немає", - сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в п'ятницю.

"Ви знаєте, що точаться різні дискусії. Ви знаєте настрій, який неодноразово озвучували представники Донбасу. Але ніяких писаних сценаріїв із цього приводу немає", - наголосив прес-секретар.

Саме тому, за його словами, в Росії "уважно спостерігають за тим, як країна (Україна) свідомо відторгає від себе величезний регіон".

"Це безпрецедентна ситуація, коли сама країна відторгає від себе регіони, свідомо підриває свою територіальну цілісність", - сказав Д.Пєсков.

Водночас, зазначив він, "це не означає, що мільйони людей мають існувати без будь-якої допомоги". "У цьому випадку Росія не може залишити їх (жителів Донбасу - ІФ) без гуманітарної допомоги, без гуманітарного сприяння", - наголосив прес-секретар.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не мають наміру в Москві відмовлятися від визнання паспортів самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", і чи не вважають, що настав час для цього, Д.Пєсков сказав: "Ні, не вважають. Цей захід дійсно вимушений, і Москва насамперед керувалася гуманітарними міркуваннями".

Як зазначив прес-секретар глави держави, "те, як розвивається, на наш жаль, ситуація, демонструє правоту рішень, які ухвалювали в цьому руслі".

ВАЖЛИВЕ

Політика в Україні набула спонтанного характеру та "пішла на вулицю"

Прем'єр-міністр України не виключає прийняття додаткових механізмів для реалізації рішення РНБО щодо Донбасу

Порошенко знову заявляє, що не підтримує ідеї дострокових парламентських виборів

Глава МЗС України відклав візит до Грузії за рекомендацією лікарів

Перемога партії Рютте є прикладом усім демократіям, як перемогти популізм - Порошенко

ОСТАННЄ

Необхідно пам'ятати історію Української Центральної Ради та розуміти важливість відстоювання власної незалежності - Гройсман

США стежать за блокадою Донбасу і сподіваються на мирне врегулювання

Європарламент підтвердив, що ЄС ніколи не визнає спроби анексії Криму Росією

Позов до Міжнародного суду ООН є першим кроком України для притягнення до відповідальності Росії

Савченко написала Порошенку відкритого листа із закликом звільнити політв'язнів у РФ і утримуваних в ОРДЛО

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
товары для котов на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА