Політика

14:28 17.03.2017

РФ передає Україні 12 ув'язнених із Криму

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Російської Федерації передала Україні 12 ув'язнених, які відбували покарання в установах позбавлення волі на території тимчасово окупованого РФ Криму, повідомив представник Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига.

"Розпочалося переміщення 12 ув’язнених із Криму", - написав М.Чаплига на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю вдень.

У Міністерстві юстиції України агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили інформацію про процес передачі ув'язнених, проте зазначили, що нині вони ще перебувають у "сірій зоні" на адміністративній межі з Кримом.

"Зараз контакту немає, оскільки вони в "сірій зоні"... Процес іде, і ми очікуємо звідти інформації", - сказали агентству в Мін’юсті близько 13:50 п'ятниці.

У свою чергу прес-бюро ФСВП повідомило, що Україні було передано 12 громадян цієї країни. "Сьогодні ФСВП у плановому порядку передала правоохоронним органам України для подальшого відбування покарання в державі громадянства 12 засуджених громадян України", - йдеться в повідомленні прес-бюро, що надійшло в п'ятницю до "Інтерфаксу".

У ньому зазначено, що передача відбулася на контрольно-пропускному пункті "Нехотєєвка-Гоптівка" Бєлгородської області.

ВАЖЛИВЕ

Політика в Україні набула спонтанного характеру та "пішла на вулицю"

Прем'єр-міністр України не виключає прийняття додаткових механізмів для реалізації рішення РНБО щодо Донбасу

Порошенко знову заявляє, що не підтримує ідеї дострокових парламентських виборів

Глава МЗС України відклав візит до Грузії за рекомендацією лікарів

Перемога партії Рютте є прикладом усім демократіям, як перемогти популізм - Порошенко

ОСТАННЄ

Київ закликає вводити санкції проти російських компаній за торгівлю з "конфіскованими" в ОРДЛО підприємствами

МЗС України роз'яснює іноземним партнерам причини і суть рішення РНБО щодо Донбасу

У МЗС України очікують посла Сербії у зв'язку з поїздкою групи сербських депутатів до Криму

Сценарій інтеграції "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії не розглядається - Пєсков

Необхідно пам'ятати історію Української Центральної Ради та розуміти важливість відстоювання власної незалежності - Гройсман

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Парты, письменные столы на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА