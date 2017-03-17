РФ передає Україні 12 ув'язнених із Криму

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Російської Федерації передала Україні 12 ув'язнених, які відбували покарання в установах позбавлення волі на території тимчасово окупованого РФ Криму, повідомив представник Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига.

"Розпочалося переміщення 12 ув’язнених із Криму", - написав М.Чаплига на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю вдень.

У Міністерстві юстиції України агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили інформацію про процес передачі ув'язнених, проте зазначили, що нині вони ще перебувають у "сірій зоні" на адміністративній межі з Кримом.

"Зараз контакту немає, оскільки вони в "сірій зоні"... Процес іде, і ми очікуємо звідти інформації", - сказали агентству в Мін’юсті близько 13:50 п'ятниці.

У свою чергу прес-бюро ФСВП повідомило, що Україні було передано 12 громадян цієї країни. "Сьогодні ФСВП у плановому порядку передала правоохоронним органам України для подальшого відбування покарання в державі громадянства 12 засуджених громадян України", - йдеться в повідомленні прес-бюро, що надійшло в п'ятницю до "Інтерфаксу".

У ньому зазначено, що передача відбулася на контрольно-пропускному пункті "Нехотєєвка-Гоптівка" Бєлгородської області.