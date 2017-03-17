МЗС України роз'яснює іноземним партнерам причини і суть рішення РНБО щодо Донбасу

У Міністерстві закордонних справ України інформують, що з четверга, 16 березня, надають зарубіжним партнерам роз'яснення про рішення РНБО стосовно припинення переміщення товарів через лінію конфлікту на Донбасі.

"Ми вже почали пояснювати і доводити до наших партнерів нашу позицію: рішення РНБО, яке було введено в дію указом президента, для чого ми це ввели", - сказала на брифінгу в п'ятницю в Києві речниця МЗС України Мар'яна Беца, додавши, що інформування триває з 16 березня.

Вона зазначила, що ці заходи було вжито виключно для захисту національних інтересів України, і цей крок є тимчасовим, - до відновлення Україною контролю над підприємствами і початку виконання Росією Мінських домовленостей.