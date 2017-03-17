Політика

15:23 17.03.2017

Київ закликає вводити санкції проти російських компаній за торгівлю з "конфіскованими" в ОРДЛО підприємствами

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство вводити санкції проти тих російських компаній, що проводитимуть торгівлю з експропрійовані на території окремих районів Донбасу українськими підприємствами.

"Що стосується підприємств, то безперечно, ми також закликаємо наших партнерів, і про це є у рішенні РНБО, ввести санкції проти тих ... російських підприємств, що проводитимуть торгівлю з експропрійованими українськими підприємствами", - сказала на брифінгу в п'ятницю в Києві речниця МЗС України Мар'яна Беца.

У цьому ключі вона зазначила, що міжнародні санкції проти Росії мають зберегтися до виконання нею Мінських угод.

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