Київ закликає вводити санкції проти російських компаній за торгівлю з "конфіскованими" в ОРДЛО підприємствами

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство вводити санкції проти тих російських компаній, що проводитимуть торгівлю з експропрійовані на території окремих районів Донбасу українськими підприємствами.

"Що стосується підприємств, то безперечно, ми також закликаємо наших партнерів, і про це є у рішенні РНБО, ввести санкції проти тих ... російських підприємств, що проводитимуть торгівлю з експропрійованими українськими підприємствами", - сказала на брифінгу в п'ятницю в Києві речниця МЗС України Мар'яна Беца.

У цьому ключі вона зазначила, що міжнародні санкції проти Росії мають зберегтися до виконання нею Мінських угод.