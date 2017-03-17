Політика

16:31 17.03.2017

З'їзд БПП прийняв рішення про участь у позачергових місцевих виборах 30 квітня

З'їзд партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" прийняв рішення про участь місцевих осередків партії у позачергових місцевих виборах і виборах до об'єднаних громадах 30 квітня 2017 року.

"З'їзд партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" прийняв рішення про участь місцевих організацій партії у позачергових виборах сільських, селищних і міських голів 30 квітня 2017 року, а також у перших депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 року", - повідомляється на офіційній сторінці партії в Facebook у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, з'їзд також затвердив обрання головою Хмельницької територіальної організації партії Костянтина Чернілевського, головою Черкаської територіальної організації Сергія Кудактіна.

Крім того, делегати затвердили кошторис партії на 2017 рік, загальна сума витрат становитиме понад 112,1 млн грн.

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