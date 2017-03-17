Політика

18:08 17.03.2017

Порошенко змінив посла України в Нідерландах

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Горіна з посади посла України в Нідерландах, а також з посади постійного представника при Організації із заборони хімічної зброї (за сумісництвом).

Відповідний указ від 17 березня опубліковано на сайті глави держави.

Іншим указом президент призначив послом у Нідерландах Всеволода Ченцова.

В. Ченцов, 1974 р. - кар'єрний дипломат, у МЗС України з 1996 року. За кордоном працював у посольствах України в Туреччині та Польщі, а також у представництві України при Європейському Союзі. Очолював департамент ЄС у МЗС України.

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