Політика

18:13 17.03.2017

Рада наступного пленарного тижня може розглянути питання призначення нового складу ЦВК і Рахункової палати - Герасимов

Консультації з формування Рахункової палати України та нового складу Центральної виборчої комісії триватимуть, не виключено, що парламент розгляне ці питання наступного пленарного тижня, повідомив представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов (фракція "Блок Петра Порошенка").

"Так, дійсно, наразі тривають консультації щодо Рахункової палатіи та щодо ЦВК. І дійсно, існує велика ймовірність, що наступного тижня ми можемо побачити ці питання у парламенті", - сказав А. Герасимов журналістам у п'ятницю.

Згідно з календарним планом роботи парламенту, наступний пленарний тиждень - 21-24 березня.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб у липні 2016 року. Він також вніс проект постанови про звільнення 12 членів ЦВК, зокрема й голови, Михайла Охендовського.

3 жовтня 2016 року А. Парубій повідомив про намір звернутися до президента з пропозицією повторно внести подання про призначення членів ЦВК.

25 листопада спікер парламенту заявив, що президент готовий у разі необхідності змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК.

Поки що також не узгоджено й питання переобрання в парламенті складу Рахункової палати України, голова якої Роман Магута і один з членів є фігурантами кримінального провадження.

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