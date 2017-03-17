Політика

19:23 17.03.2017

В Україні з'явився запит на економічний прагматизм – політолог

Реакція українців на останні кроки влади в економічній сфері свідчить про те, що в країні з'явився запит на державний протекціонізм і економічний прагматизм, вважає директор Інституту глобальних досліджень Вадим Карасьов.

На прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю він зазначив, що підписання оновленого меморандуму з МВФ і узгодження Єврокомісією кредиту в 600 млн євро в обмін на українську деревину свідчать, скоріше, про економічний нігілізм влади, ніж про прагматизм.

"Влада здає інтереси українських пенсіонерів і селян в обмін на кредити МВФ. Узгодження Єврокомісією кредиту в 600 млн євро – ознака того, що влада без погодження з парламентом вирішила зняти мораторій на експорт лісу-кругляка. Договір про зону вільної торгівлі з Канадою підписано на умовах, де Канада отримує доступ до нашого ринку, а Україна – незначні квоти на експорт готової продукції. Це ножиці між риторикою патріотизму і нигилістичними економічними рішеннями. Реакція суспільства на такі кроки влади свідчить про те, що в Україні є запит на державний протекціонізм і економічний прагматизм", – зазначив В. Карасьов.

За словами політолога, українці дедалі чіткіше формулюють запит на відродження вітчизняної промисловості, вихід країни з кредитної залежності, відмову України від долі сировинного придатка і захист бізнесу і соціальних гарантій населення.

"Таких політиків чи громадських діячів, які б обстоювали протекціонізм в економіці і несли чітку риторику захисту інтересів промисловості та нової економіки, сьогодні небагато. У Кабміні було створено комітет промислового розвитку, але жодних результатів він не дав. Свого часу "Опозиційний блок" намагався обстоювати таку риторику, але вони не впоралися з роллю лобістів відродження промисловості. З нових сил можна відзначити діяльність незалежних профспілкових лідерів або план, який розробила група експертів, зібрана Валерієм Коновалюком. Поступово таких політиків буде дедалі більше, тому що в суспільстві є запит на такі ідеї", - розповів В. Карасьов.

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