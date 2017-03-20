Дострокові вибори до ВР загальмували б реформи в Україні щонайменше на півроку

Президент України Петро Порошенко заявляє, що дострокові вибори належать до політичних ризиків, які ставлять під загрозу економічне зростання та реформи в країні.

"Я регулярно вивчаю питання громадської думки і не бачу жодної перспективи, щоб внаслідок позачергового голосування був би обраний парламент із більшим реформаторським потенціалом, ніж той, який нині працює. Передвиборна кампанія поставила б на паузу всі реформи на півроку, а то й на рік", - сказав П.Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.

За словами президента, до політичних ризиків, які становлять загрозу для економічного зростання країни, "безумовно, належать і дострокові вибори".