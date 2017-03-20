Блокада Донбасу має на меті виштовхнути непідконтрольні території з України до Росії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що блокада непідконтрольних територій Донбасу спрямована на те, щоб виштовхнути їх з України до РФ.

"Організатори блокади обманювали суспільство, оскільки це була не блокада ОРДО/ОРЛО - яка блокада, коли там діра в кордоні, зокрема і з Російською Федерацією, сотні кілометрів? Насправді це виявилося спецоперацією, спрямованою на те, щоб виштовхнути окуповані райони з українського Донбасу до Російської Федерації", - сказав він під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві в понеділок.

П.Порошенко зазначив, що організатори блокади мають бути готові нести відповідальність за свої дії.

Він також уточнив, що рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про тимчасове призупинення переміщення вантажів через лінію розмежування мало вимушений характер і було відповіддю на самовільну блокаду Донбасу.

"Нам довелось рішенням РНБО тимчасово призупинити транспортне сполучення з окупованою територією, і це мало вимушений характер. Воно призупинило той хаос, в який блокадники намагалися ввергнути всю країну. Борючись за повернення території, ми могли і мали здійснювати товарний обмін з українськими заводами. Блокадники створили всі умови для того, щоб ці підприємства були захоплені, конфісковані, пограбовані", - наголосив президент.

За його словами, Україна не могла і не мала ніякого права здійснювати торгівлю з підприємствами, які захоплені бойовиками. "Обмежений обмін товарами може відновитися, якщо Росія та її маріонетки повернуть українським власникам і державі вкрадені заводи", - додав глава держави.

П.Порошенко зауважив, що внаслідок блокади Україна втратила останню сферу впливу на тимчасово окупованій території Донбасу.