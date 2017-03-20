Ядром вирішення конфлікту на Донбасі залишиться "нормандська четвірка", 24 березня в Парижі відбудеться зустріч "старших посадовців"

Перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко впевнений, що "нормандський формат" залишиться основним для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"24-го числа (березня) ми плануємо зустрітися, я буду в Парижі якраз для цієї зустрічі, на якій буде розглянуто і прогрес виконання Мінська, а ви бачите, що прогресу не так і багато, зокрема, ми зможемо розглянути й інші пропозиції. ... Я прогнозую, що ядром цього процесу залишиться "нормандська четвірка", - сказав В. Пристайко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Він також повідомив, що в Парижі в п'ятницю, 24 березня, відбудеться зустріч у "нормандському форматі" на рівні "старших посадовців".

"24-го числа я буду в Парижі на зустрічі "нормандської четвірки" у форматі, який я очолюю з українського боку, у форматі так званих старших посадовців", - розповів В. Пристайко.

Він наголосив, що Україна вдячна іншим країнам, які проявляють ініціативу, прагнучи допомогти Україні. Водночас заступник міністра відзначив значний вклад у мирне врегулювання конфлікту на Донбасі партнерів України по "нормандському формату", а саме Німеччини та Франції: "Ці країни настільки багато інвестували політично, особливо наші партнери Німеччина та Франція, що вони розраховують, що цю роботу буде продовжено, що вони і є ядром «нормандського формату»".

Як повідомлялося, 1 березня, під час візиту міністрів закордонних справ Польщі та Великої Британії Вітольда Ващиковського та Бориса Джонсона до Києва, українській стороні було запропоновано альтернативний варіант переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. В. Ващиковський зазначив, що британська та польська сторони виступили з ініціативою, проте рішення про найкращий варіант рішення конфлікту на Донбасі залишається за українською владою.