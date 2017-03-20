Політика

15:56 20.03.2017

"Батьківщина" підтримає кандидатуру Сторча на аудитора НАБУ, Радикальна партія не має наміру голосувати за іноземців

Фракція "Батьківщина" у Верховній Раді має намір проголосувати за Роберта Сторча як незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), заявила керівниця цієї фракції Юлія Тимошенко.

"Фракція "Батьківщина" голосувала і голосуватиме за Роберта Сторча", - сказала Ю. Тимошенко на брифінгу в понеділок у Києві.

На думку політика, саме ця кандидатура може бути аудитором ефективності боротьби з корупцією.

"Що стосується Найджела Брауна, це людина, яку буквально з кишені витягнув президент України і тепер хоче, щоб за Національним агентством із боротьби з корупцією спостерігала його кишенькова людина. Цього не можна допустити", - сказала Ю. Тимошенко.

У свою чергу керівник фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка висловився за те, щоб комісія з аудиту ефективності НАБУ була сформована з українців. Він також додав, що його фракція не голосуватиме за кандидатури іноземців.

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