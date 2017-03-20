До Верховної Ради внесено законопроект, який дозволить переслідувати та заарештовувати судна, що незаконно відвідують порти окупованого Криму - Фріз

Проект закону №6206, спрямований на вдосконалення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, дозволить зупинити порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, заявила народний депутат України фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Фріз.

"Разом з колегами Георгієм Логвінським і Олексієм Гончаренком зареєстрували законопроект №6206, який було анонсовано 24 лютого і який протягом цього часу проходив дореєстраційне обговорення з членами профільних комітетів. Законопроект спрямовано на вдосконалення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів для того, щоб зупинити порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - написала І. Фріз на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

Вона також зазначила, що законопроект готувався разом з дислокованим у Херсоні управлінням СБУ по АР Крим, до юрисдикції якого входить переслідування іноземних суден-порушників, що виконують рейси в окупований Криму.

"Законопроектом пропонується: визначення, що саме є "шкодою державі" - умови статті 332-1 КК (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї); вирішення проблеми взяття під варту обвинувачених у скоєнні злочину, передбаченого статтею 332-1; вирішення проблеми здійснення спеціального досудового розслідування на постійній основі не тільки щодо підозрюваного, який переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та якого оголошеного в міждержавний і/або міжнародний розшук, а також щодо осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, що є іноземними громадянами або особами без громадянства і перебувають за межами території України", - проінформувала співавтор закону.

І. Фріз також зазначила, що ця законодавча ініціатива не дозволить вирішити проблеми заходження на тимчасово окуповані українські території російських суден, оскільки вони переважно не виходять за межі територіальних вод РФ і окупованих територій.

"Але після ухвалення цього законопроекту судна, які не під російським прапором заходять до АР Крим і здійснюють рейси до іноземних країн і в порти, що під контролем України, зможуть переслідуватися та заарештовуватися", - додала український парламентар.