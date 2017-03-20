Політика

17:30 20.03.2017

Посол Японії в Україні передав Вінницькому військовому шпиталю сучасне діагностичне обладнання

У Вінниці у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону посол Японії в Україні Шигеки Сумі передав військовому шпиталю сучасне діагностичне обладнання - комп'ютерний томограф Toshibа та ендоскопічний діагностичний комплекс Olympus.

Як повідомляє в понеділок прес-служба Міноборони України, на початок 2016 р. посольство Японії в Україні спільно з Міністерством оборони України та Офісом проектної підтримки ООН (UNOPS) визначили потребу у більш ефективних діагностичних процедурах у лікувальних закладах Києва, Одеси, Харкова, Львова та Вінниці.

Між Україною і Японією вже була угода, в рамках якої надавалося обладнання українським лікарням. "Але після цього нам стало зрозуміло, що військово-лікувальні заклади Міністерства оборони України також потребують сучасної діагностичної апаратури. Тому уряд Японії надав обладнання для шпиталів Києва, Вінниці і Харкова", зазначив посол Японії в Україні.

Під час передання діагностичного обладнання Ш. Сумі зазначив, що пріоритетом допомоги його країни для України є забезпечення медичним обладнанням, але це лише один із багатьох аспектів взаємин між Японією та Україною.

У свою чергу заступник міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук, який брав участь в урочистій церемонії передання діагностичного обладнання, подякував послу, уряду Японії і японському народові за ту підтримку, яку вони надають ЗС України.

"Символічно, що передання обладнання здійснюється урядом Японії, який одним із перших надав допомогу народові України після Чорнобильської катастрофи і надає підтримку зараз, коли тривають бойові дії на сході України. У Міністерстві оборони України опрацьовано план медичного забезпечення на 2016-2020 роки і ми висловлюємо слова подяки уряду Японії за дипломатичну, технічну підтримку цієї програми. Зараз цей сучасний томограф надасть можливість більш якісно надавати допомогу пораненим військовослужбовцям, а також жителям міста, які звертаються по допомогу до ВМКЦ Центрального регіону", - зазначив О. Шевчук.

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