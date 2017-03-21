Політика

10:26 21.03.2017

Франція буде більш незалежною, працюючи з європейськими партнерами, а не з Росією - Макрон

Франція здатна стати більш незалежною країною на міжнародній арені, тісно співпрацюючи з європейськими партнерами, а не зближуючись з Росією, заявив кандидат у президенти від руху "Вперед" Емманюель Макрон.

"У Франції і США давня загальна історія. Ми разом підтримували мир на планеті, укладаючи історичні спілки. Я планую (у разі обрання - ІФ) домогтися більшої незалежності для нашої країни, узявши на себе більше відповідальності на європейському рівні, а не зближуючись з паном Путіним", - сказав він під час теледебатів між основними претендентами на посаду президента Франції.

Між тим, як показало онлайн-опитування газети Figaro, кандидат у президенти Франції від партії "Республіканці" Франсуа Фійон і Е. Макрон справили найбільш позитивне враження на французів під час минулої ночі теледебатів.

Серез майже 50 тис. осіб, що проголосували вчора на сайті, перевагу Ф. Фійону віддали 37%, а Е. Макрону - 25%.

Далі йдуть політик лівого спрямування Жан-Люк Меланшон і лідер ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен (по 16%). На останньому місці - кандидат від соціалістів Бенуа Амон (5%).

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