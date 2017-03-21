Лещенко просить правоохоронців розслідувати перерахування Януковичем грошей політтехнологу Манафорту

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко стверджує, що у нього є оригінали документів про перерахування екс-президентом України Віктором Януковичем коштів американському політтехнологу Полу Манафорту від офшорної компанії з рахунком у Киргизстані, і просить американських і українських правоохоронців провести розслідування.

С. Лещенко на прес-конференції у вівторок у Києві розповів, що під час власного розслідування встановив офшорні юрисдикції, які використовував В. Янукович. Депутат нагадав, що минулого року була оприлюднена так звана "чорна бухгалтерія" Партії регіонів, і під час розслідування встановлено природу одного з платежів, який В. Янукович здійснив на адресу П. Манафорта. "Йдеться про платіж від 14 жовтня 2009 року, транзакція в розмірі 750 тис. дол.",- сказав С. Лещенко.

Депутат повідомив, що йому вдалося отримати доступ до документів, які показують, як саме був проведений цей платіж.

"Гроші були перераховані на рахунок Пола Манафорта у ... банку штату Вірджинія.... Як був оформлений цей платіж? Манафорт отримав ці гроші з рахунку офшорної компанії, зареєстрованої в Белізі, сам рахунок ...був відкритий у Киргизстані в місті Бішкек",- розповів депутат.

За його словами, цей платіж було здійснено не як виконання послуг політичного консалтингу П. Манафорта.

"Для здійснення цього платежу був складений контракт, який має всі ознаки фіктивності та шахрайства з метою відмивання коштів",- зазначив С. Лещенко.

За цим контрактом, як сказав депутат, П. Манафорт нібито здійснив поставку 501 комп'ютера для Белізського офшору.

"За моєю інформацією, це була одна зі схем, яку використовувала Партія регіонів з метою відмивання коштів. У них були рахунки, зокрема і в Киргизстані, на які вони отримували гроші і здійснювали нелегальні платежі", - розповів він.

С. Лещенко продемонстрував, за його словами, оригінальні документи, на яких є "живий підпис Манафорта ", дата і печатка українського представництва компанії. Він зазначив, що унікальність документа в тому, що він за датою і сумою збігається з інформацією в "чорній бухгалтерії" Партії регіонів.

"Переконаний, що ці факти мають бути розслідувані як українськими, так і американськими правоохоронними органами", - заявив народний депутат.

С. Лещенко уточнив, що отримав ці документи наприкінці січня 2017 року з офісу П. Манафорта у Києві.