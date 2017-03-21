Рада провалила призначення аудитора НАБУ

Народні депутати України не змогли делегувати Найджела Брауна за своєю квотою до складу комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", "за" таке рішення проголосували 200 народних депутатів за мінімально необхідних 226 голосів, "проти" проголосували 60 парламентаріїв, утримався 21 нардеп, ще 65 – не голосували.

Перед цим голова парламенту Андрій Парубій виніс на рейтингове голосування кандидатури як Н.Брауна, так і другого кандидата - Роберта Сторча. Під час рейтингового голосування перший кандидат набрав більше голосів, після чого його кандидатуру винесли на голосування для затвердження незалежним аудитором НАБУ.

Після провального голосування спікер українського парламенту доручив комітету з питань запобігання і протидії корупції "доопрацювати це питання нормальної та спокійній атмосфері та винести на розгляд Верховної Ради України".