Громадськість запропонувала Кабміну три кандидатури на аудитора НАБУ від уряду

Кілька громадських організацій запропонували Кабінету Міністрів України кандидатури Марти Борщ, Карлоса Кастресани і Джованні Кесслера до складу комісії зовнішнього контролю проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) для затвердження за квотою уряду.

"Кабінет Міністрів звернувся до громадськості і ми рекомендували кількох кандидатів. У нашому списку міжнародно визнані експерти: це американський прокурор Марта Борщ, яка свого часу домоглася вироку для Павла Лазаренка (екс-прем'єр-міністра України – ІФ.), вона вільно говорить російською мовою і відмінно орієнтується в українських реаліях; іспанський прокурор Карлос Кастресана, який очолював створену ООН Міжнародну комісію із боротьби з безкарністю в Гватемалі, і який допоміг викрити корупцію, зокрема, екс-президента цієї країни Альфонсо Портільо; і також ми підтримуємо кандидатуру італійця Джованні Кесслера, який брав участь у виборі директора НАБУ", - сказав виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин на брифінгу у вівторок у Києві.

Він висловив сподівання, що уряд продемонструє позицію і подасть одну з цих незалежних кандидатур, і цей кандидат своїм авторитетом не дозволить аудиторській комісії НАБУ "запрограмувати наперед негативний або необґрунтований висновок".

У свою чергу співголова "Реанімаційного пакета реформ" Тарас Шевченко наголосив, що зазначені кандидатури узгоджені громадськими організаціями, і вони відповідають тим критеріям, які встановлені в законі, а також стандартам чесності та добропорядності.

"Запропоновані кандидати є прокурорами з великим міжнародним досвідом. Серед них є ті, хто робили такі аудити для найсильніших, зокрема, американських правоохоронних органів", - пояснив він.

Виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк зазначила, що після звернення 17 березня до цих людей, вони всі вже на наступний день відреагували і проявили зацікавленість у цій роботі.

Раніше у вівторок, 21 березня, на пленарному засіданні Верховної Ради народні депутати України не змогли делегувати Найджела Брауна за своєю квотою до складу комісії з аудиту НАБУ. За нього проголосували 200 парламентаріїв за мінімально необхідних 226

Перед цим голова парламенту Андрій Парубій виніс на рейтингове голосування кандидатури як Н.Брауна, так і другого кандидата - Роберта Сторча. Під час рейтингового голосування перший кандидат набрав більше голосів, після чого його кандидатуру винесли на голосування для затвердження незалежним аудитором НАБУ.