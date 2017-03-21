НАТО і Україна обговорюють реформи секторів безпеки і оборони, а також розширення партнерства

У штаб-квартирі НАТО у вівторок відбулося засідання Комітету з партнерства та колективної безпеки за участю України у форматі процесу планування та оцінки сил (ППОС), повідомляє Місія України при Альянсі.

В оприлюдненому у вівторок на сайті Міноборони України повідомленні наголошується, що в заході взяла участь делегація представників органів державної влади України, які беруть участь у ППОС, на чолі з заступником директора Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони України полковником Олександром Буняком.

"Під час засідання сторони обговорили проект Оцінки участі України у ППОС, який містить інформацію про основні питання оборонної політики і політики безпеки, стан та перспективи розвитку складових сектора безпеки і оборони України, фінансові та економічні аспекти, участь у миротворчих операціях, а також результати роботи з імплементації обраних нашою державою Цілей партнерства", - йдеться в повідомленні.

Місія України при також повідомляє, що з урахуванням актуальності гендерного фактору в діяльності оборонних і безпекових інституцій України, а також виконання положень резолюції Ради безпеки ООН №1325 щодо жінок, миру і безпеки сторони домовилися внести до пакета цілей партнерства для України на поточний цикл ППОС нову мета партнерства – з гендерних перспектив.

Учасники засідання відзначили важливість практичної імплементації цілей партнерства, зокрема посилення демократичного цивільного контролю над Збройними силами України та іншими військовими формуваннями, прозорістю та підзвітністю в діяльності складових сектору безпеки і оборони, впровадження стандартів НАТО. Також сторони підтвердили готовність країн-членів всебічно сприяти реалізації завдань реформування оборонної сфери безпеки Української держави.

ППОС є ключовим механізмом, розробленим Альянсом для сприяння країнам-партнерам у досягненні сумісності визначених сил і засобів з військовими формуваннями збройних сил країн-членів НАТО для спільної участі в операціях з врегулювання кризових ситуацій, а також у здійсненні реформування безпеки та оборонного сектору згідно з євроатлантичними стандартами.