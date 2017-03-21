Порошенко запропонує Сторча до складу комісії з аудиту НАБУ за квотою президента, - нардеп Найєм

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафа Найєм повідомив, що підтримуваний антикорупційним комітетом Верховної Ради Роберт Сторч буде запропонований до складу комісії зовнішнього контролю проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) президентом України Петром Порошенком за його квотою.

"Роберт Сторч буде запропонований Петром Порошенком до комісії з аудиту за квотою президента. Попередньо про це буде оголошено після зустрічі глави держави з послами "сімки" ("Великої сімки")", - написав М. Найєм на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Раніше у вівторок, 21 березня, на пленарному засіданні Верховної Ради народні депутати України не змогли делегувати Найджела Брауна за своєю квотою до складу комісії з аудиту НАБУ. За нього проголосували 200 парламентаріїв за мінімально необхідних 226.

Перед цим голова парламенту Андрій Парубій виніс на рейтингове голосування кандидатури як Н.Брауна, так і другого кандидата - Роберта Сторча. Під час рейтингового голосування перший кандидат набрав більше голосів, після чого його кандидатуру винесли на голосування для затвердження незалежним аудитором НАБУ.

У свою чергу низка громадських організацій запропонували Кабінету Міністрів України кандидатури Марти Борщ, Карлоса Кастресани і Джованні Кесслера до складу комісії з аудиту діяльності НАБУ для затвердження за квотою уряду.