Політика

17:25 21.03.2017

Верховна Рада направила на повторне перше читання законопроект про спрощення умов для нафтогазовидобувників

Верховна Рада направила на повторне перше читання законопроект, що передбачає спрощення діяльності нафтогазовидобувних компаній (№3096).

За відповідне рішення на засіданні у вівторок проголосували 232 парламентарі, до цього за прийняття документа в першому читанні проголосували тільки 203 депутати.

Законопроект №3096 передбачає скасування правила про обов'язкову реєстрацію об'єктів нафтогазової галузі як об'єктів містобудування.

Крім того, пропонується скасувати правило про обов'язкове отримання гірничих відводів.

Законопроект також дозволяє використання землі на підставі договору без зміни цільового призначення на період оформлення документів на землю.

На думку авторів, прийняття зазначеного документа дасть змогу скоротити терміни отримання дозвільної документації, спростить доступ до землі, прискорить початок буріння нових свердловин.

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