Керівництво Верховної Ради може винести в зал на перше читання законопроект про антикорупційні суди без висновків комітету

Питання розгляду в сесійній залі законопроекту про антикорупційні суди залежить від рішення керівництва Верховної Ради щодо винесення ініціативи на голосування, зазначають у фракції "Блок Петра Порошенка".

"Я вважаю, що це питання (розгляду в парламенті відповідного законопроекту - ІФ) до керівництва парламенту та керівництва комітету... Треба, щоб комітет розглянув це питання, але до цього сесійна зала має ухвалити цей законопроект у першому читанні. Залежить тільки від керівництва Верховної Ради, коли це станеться", - сказав член комітету з питань правової політики (фракція "Блок Петра Порошенка") Владислав Голуб журналістам у вівторок.

Він пояснив, що згідно з регламентом Верховної Ради законопроект може бути розглянуто в сесійній залі без висновків профільного комітету, якщо протягом 30 днів комітет їх не ухвалив.

В. Голуб також наголосив, що не можна відкладати ухвалення закону про антикорупційні суди. За його словами, після ухвалення відповідного законопроекту в першому читанні може бути створено робочу групу, яка підготує документ до розгляду в другому читанні та ухвалення закону в цілому.

"Вважаю, що якнайшвидше відправити створюватися Вищий антикорупційний суд. Згідно з нашим законодавством, якщо не помиляюся, коли ми проголосували судову реформу, було відведено рік на створення антикорупційних судів. Вважаю, що парламент не має зволікати з цим процесом, і (слід - ІФ) якнайшвидше починати процес створення антикорупційних судів", - сказав народний депутат.

У Верховній Раді 2 лютого зареєстровано законопроект (№6011) про антикорупційні суди авторства Єгора Соболєва (фракція "Самопоміч"), віце-спікера парламенту Оксани Сироїд, Івана Крулька ("Батьківщина"), Мустафи Найєма, Сергія Лещенка та Світлани Заліщук ("Блок Петра Порошенка").