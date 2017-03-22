У ВР більше ніж 100 депутатів мають, окрім українського, іноземне громадянство, - Артеменко

Позафракційний народний депутат України Андрій Артеменко стверджує, що у Верховній Раді більше ніж 100 парламентарів мають, окрім українського, іноземне громадянство.

"За моїми підрахунками, 102 народні депутати мають закордонні паспорти інших держав", - сказав А.Артеменко журналістам у кулуарах Верховної Ради в середу.

Як відомо, А.Артеменко - ініціатор проекту закону про внесення змін до закону про громадянство України щодо подвійного громадянства.